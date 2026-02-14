Qui était Néandertal ? Café des Champs Libres Rennes Mercredi 4 mars, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’archéologue Guillaume Guérin retrace l’histoire de Néandertal, loin des clichés peu flatteurs qui lui collent à la peau.

Il y a entre 400 000 et 40 000 ans environ, Néandertal peuplait une bonne partie de l’Europe et de l’Asie. Ce lointain cousin était un chasseur et un artisan habile, capable de s’adapter à des climats et des environnements très différents.

Guillaume Guérin estchercheur en archéologie préhistorique au laboratoire Géosciences Rennes. En lien avec _Sciences Ouest_ n°435 (février 2026) et en partenariat avec le projet _« Triptyque Science Société pour AGir Ensemble »_ (TISSAGE).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-04T19:30:00.000+01:00

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



