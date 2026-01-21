Qui gouverne le climat ? Cité de l’Économie Paris

Qui gouverne le climat ?

Conférence • Durée 1h • Auditorium

Samedi 7 février à 15h

En partenariat avec le média Brief.eco et le CEPII (Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales)

La crise climatique met à l’épreuve notre capacité à nous coordonner et à agir collectivement, au-delà des simples frontières de l’État-nation. Sommes-nous réellement capables de décider ensemble pour faire face au réchauffement climatique ? Qui détient ce pouvoir et avec quelle légitimité ? Peut-on encore imaginer une gouvernance écologique mondiale efficace ?

Cette rencontre interrogera le rôle des grandes organisations internationales (ONU, COP, GIEC, OMC) dans la gouvernance du climat, ainsi que l’efficacité des outils économiques mis en place — normes, taxes, marchés carbone — pour encadrer la transition écologique. On reviendra également sur les tensions persistantes entre souverainetés nationales et directives européennes et internationales, qui freinent encore la construction d’une véritable réponse mondiale à la crise climatique.

En présence de :

Christophe Gouel, directeur de recherche à INRAE, Paris-Saclay Applied Economics et conseiller scientifique au CEPII (Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales).

Christophe Cassen, ingénieur de recherche au CNRS, directeur adjoint au CIRED.

Modération : Laurent Mauriac, cofondateur et directeur de la rédaction de Brief.eco

Informations pratiques

Durée : 1h

: 1h Date : Samedi 7 février à 15h

Samedi 7 février à 15h Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

dans la limite des places disponibles Réservation conseillée

Face à l’urgence climatique, qui décide, avec quels outils et quelle légitimité ? Cette conférence interroge la gouvernance mondiale du climat et le rôle des institutions, des États et des instruments économiques.

Le samedi 07 février 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T16:00:00+01:00

fin : 2026-02-07T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T15:00:00+02:00_2026-02-07T16:00:00+02:00

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/qui-gouverne-le-climat



Afficher la carte du lieu Cité de l’Économie et trouvez le meilleur itinéraire

