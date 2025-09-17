Qui lit rêve Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo
Qui lit rêve
Médiathèque La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-17 16:30:00
fin : 2025-09-17 17:15:00
2025-09-17
Vous aimez les histoires ? Venez nous retrouver pour rire, frissonner, voyager !
Une invitation à la rêverie et à la découverte paisiblement installé sur notre tapis à histoires …
A partir de 3 ans accompagnés d’un adulte. .
