Qui lutte contre la désinformation ? Médiathèque Virginia Woolf Paris

Ysé Vauchez ; Crédits : EHESS

Ysé Vauchez est docteure en science politique, associée au Centre européen de Science Politique et de Sociologie (CESSP – EHESS/CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Sa thèse de doctorat a porté sur les politiques publiques de lutte contre les fake news et les théories du complot. Ses recherches portent aujourd’hui sur la sociologie des médias, la sociologie de l’expertise et la sociologie du complotisme.

Entrée gratuite sans réservation.

Accessible aux personnes sourdes grâce à la présence d’interprètes en LSF.

Programme complet du cycle « Que se passe-t-il ? » sur le site de l’EHESS :

https://www.ehess.fr/fr/que-se-passe-t-il-ville-de-paris

Conférence sur le Fact-checking, l’Éducation au média et à l’information, l’injonction à la vérification par les journalistes et le debunking par le grand public.

Le mardi 24 mars 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris



