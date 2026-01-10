Qui lutte contre la désinformation ? Médiathèque Virginia Woolf Paris
Qui lutte contre la désinformation ? Médiathèque Virginia Woolf Paris mardi 24 mars 2026.
Ysé Vauchez est docteure en science politique, associée au Centre européen de Science Politique et de Sociologie (CESSP – EHESS/CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Sa thèse de doctorat a porté sur les politiques publiques de lutte contre les fake news et les théories du complot. Ses recherches portent aujourd’hui sur la sociologie des médias, la sociologie de l’expertise et la sociologie du complotisme.
Entrée gratuite sans réservation.
Accessible aux personnes sourdes grâce à la présence d’interprètes en LSF.
Programme complet du cycle « Que se passe-t-il ? » sur le site de l’EHESS :
https://www.ehess.fr/fr/que-se-passe-t-il-ville-de-paris
Conférence sur le Fact-checking, l’Éducation au média et à l’information, l’injonction à la vérification par les journalistes et le debunking par le grand public.
Le mardi 24 mars 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-24T20:00:00+01:00
fin : 2026-03-24T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-24T19:00:00+02:00_2026-03-24T22:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Virginia Woolf et trouvez le meilleur itinéraire