Qui m’aime me suive Compagnie Storyteller – Les Ateliers des Capucins Brest, 14 mai 2025 19:00, Brest.

Finistère

Qui m’aime me suive Compagnie Storyteller Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

La danseuse hip-hop Amélie Jousseaume donne corps à un symbole bien connu de nos écrans le hashtag.

En prenant appui sur cette structure scénique en forme de dièse , elle explore ce qui nous relie les uns aux autres à l’ère des réseaux sociaux.

Entre jeu, tension et libération, son corps évolue dans cet espace devenu métaphore de nos usages numériques. Tantôt appui, tantôt entrave, le hashtag devient un partenaire de danse ambigu, révélant les paradoxes de notre rapport aux écrans lien ou piège, outil de connexion ou enfermement.

Une performance sensible, physique et engagée qui interroge nos dépendances… et nos élans d’émancipation.

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou

Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 87 50

