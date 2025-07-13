Qui m’appelle ? Les Quinconces Le Mans
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Début : 2026-01-21 19:00:00
fin : 2026-01-21 20:15:00
2026-01-21 2026-01-22
Magali Mougel, Maguelone Vidal
Dans ce spectacle musical, théâtral, performatif et opératique qui lie les identités en exaltant les différences, une beat-boxeuse, deux performeuses et cinq artistes lyriques réfléchiront à la part d’intimité contenue dans votre nom avant de célébrer, en chantant, ce qu’il possède en propre. .
