QUI, QUE, QUOI ? Conservatoire à Rayonnement Régional Besançon

QUI, QUE, QUOI ?

Conservatoire à Rayonnement Régional 1 Pass. Des Arts Besançon Doubs

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 11:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Danse · Pour tous, à partir de 1 an · 30 min, sur réservation avec Côté cour.

Parce que les petits ne jugent pas, que leur insatiable curiosité ne freine pas leur ardeur à aller vers l’autre, Qui, Que, Quoi ? est une vivifiante chorégraphie liant les pas de l’une dans ceux de l’autre pour célébrer la différence, danser la rencontre et chanter le plaisir de vivre cela ensemble.

En partenariat avec Le Conservatoire du Grand Besançon Métropole dans le cadre de la journée ludique Venez goûter au Conservatoire ! .

Conservatoire à Rayonnement Régional 1 Pass. Des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

