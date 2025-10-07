Qui, Que, Quoi ? LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Qui, Que, Quoi ? LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur mardi 7 octobre 2025.

2025-10-07 10:00:00

Par la compagnie Carré Blanc.

Qui, que, quoi ? célèbre la différence, danse la rencontre et chante le plaisir de vivre cela ensemble. Les trois danseuses et la musicienne parlent d’elles, de nous, de notre société, mais surtout laissent place à l’expression de leurs dissemblances pour en faire une force, un atout et imaginer un renouveau d’acceptation et d’inclusion.

Parce que les petits ne jugent pas, que leur insatiable curiosité ne freine pas leur ardeur à aller vers l’autre, Qui ? Que ? Quoi ? ne prend pas le parti d’être un manifeste, mais plutôt une vivifiante chorégraphie liant les pas de l’une dans ceux de l’autre pour construire et refléter la beauté des différences.

> Programmation scolaire, ouvert au public dans la limite des places disponibles, au tarif unique de 4€.

> Durée 30 min

> Public À partir de 1 ans

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

By the Carré Blanc company.

Qui, que, quoi? celebrates difference, dances about encounters and sings about the pleasure of living together. The three dancers and the musician talk about themselves, about us, about our society, but above all they leave room for the expression of their differences, turning them into a strength, an asset, and imagining a renewal of acceptance and inclusion.

Because little ones don?t judge, because their insatiable curiosity doesn?t stop them from reaching out to others, Who? What? Quoi? is not intended as a manifesto, but rather as a lively choreography linking the steps of one with those of the other, to build and reflect the beauty of differences.

> School program, open to the public on a space-available basis, at a single price of ?4.

> Running time: 30 min

> Audience: 1 year and up

German :

Von der Gesellschaft Carré Blanc.

Qui, que, quoi? feiert den Unterschied, tanzt die Begegnung und singt von der Freude, dies gemeinsam zu erleben. Die drei Tänzerinnen und die Musikerin sprechen über sich, über uns, über unsere Gesellschaft, aber vor allem lassen sie Raum für den Ausdruck ihrer Unähnlichkeit, um daraus eine Stärke, einen Trumpf zu machen und sich eine Erneuerung der Akzeptanz und der Inklusion vorzustellen.

Weil die Kleinen nicht urteilen und ihre unstillbare Neugier ihren Eifer, auf den anderen zuzugehen, nicht bremst, ist Wer? Was? Was? kein Manifest, sondern vielmehr eine belebende Choreografie, die die Schritte der einen in die der anderen einbindet, um die Schönheit der Unterschiede aufzubauen und widerzuspiegeln.

> Schulprogramm, für die Öffentlichkeit zugänglich, solange Plätze verfügbar sind, zum Einheitspreis von 4?

> Dauer: 30 min

> Publikum: ab 1 Jahren

Italiano :

Della società Carré Blanc.

Qui, que, quoi? celebra le differenze, danza sugli incontri e canta il piacere di vivere insieme. I tre danzatori e il musicista parlano di loro stessi, di noi, della nostra società, ma soprattutto lasciano spazio all’espressione delle differenze, trasformandole in una forza, in una risorsa, e immaginando un rinnovamento di accettazione e inclusione.

Perché i piccoli non giudicano, perché la loro insaziabile curiosità non li ferma dal raggiungere gli altri, Chi? Cosa? Quoi? non vuole essere un manifesto, ma piuttosto una vivace coreografia che collega i passi dell’uno con quelli dell’altro per costruire e riflettere la bellezza delle differenze.

> Programma per le scuole, aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili, prezzo del biglietto singolo: 4 euro.

> Durata: 30 minuti

> Pubblico: a partire da 1 anno

Espanol :

Por la empresa Carré Blanc.

Qui, que, quoi? celebra la diferencia, baila sobre los encuentros y canta sobre el placer de vivir juntos. Los tres bailarines y el músico hablan de sí mismos, de nosotros, de nuestra sociedad, pero sobre todo dejan espacio para la expresión de las diferencias, convirtiéndolas en una fuerza, una ventaja, e imaginando una renovación de la aceptación y la inclusión.

Porque los pequeños no juzgan, porque su insaciable curiosidad no les impide acercarse a los demás, ¿Quién? ¿Qué? ¿Quoi? no pretende ser un manifiesto, sino más bien una animada coreografía que enlaza los pasos de unos con los de otros para construir y reflejar la belleza de las diferencias.

> Programa escolar, abierto al público según disponibilidad, precio de la entrada única 4 euros.

> Duración: 30 minutos

> Público: A partir de 1 año

