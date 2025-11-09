Qui rapportera ces paroles ? Promenade de la Digue Nyons

Qui rapportera ces paroles ?

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Pièce de Serge Pauthe, d’après l’œuvre de Charlotte Delbo, proposé par le Théâtre des Habitants, dans le cadre de Nyons en scène.

Théâtre

Tout public à partir de 15 ans Durée 1h30

.

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Play by Serge Pauthe, based on the work of Charlotte Delbo, presented by Théâtre des Habitants, as part of Nyons en scène.

Theater

For all audiences aged 15 and over Running time: 1h30

German :

Stück von Serge Pauthe, nach dem Werk von Charlotte Delbo, vorgeschlagen vom Théâtre des Habitants, im Rahmen von Nyons en scène.

Theater

Für alle ab 15 Jahren Dauer: 1h30

Italiano :

Spettacolo di Serge Pauthe, basato sull’opera di Charlotte Delbo, presentato dal Théâtre des Habitants, nell’ambito di Nyons en scène.

Teatro

Per tutti gli spettatori dai 15 anni in su Durata: 1h30

Espanol :

Obra de Serge Pauthe, basada en la obra de Charlotte Delbo, presentada por el Théâtre des Habitants, en el marco de Nyons en scène.

Teatro

Para todos los públicos a partir de 15 años Duración: 1h30

