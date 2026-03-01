Qui sera notre chouchou ? Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 19:30 –

Gratuit : oui 7 buzzers pour 7 équipes : Pensez à réserver votre table avant jeudi pour être sûr d’avoir de la place au 07 82 28 34 43. Tout public

En équipe ou en solitaire, venez vous mesurer les uns aux autres à grands coups de buzzers ! Blind-tests, quizz, mini jeux, enchaînez les victoires pour vous attirer les faveurs des présentateurs vedettes !Mais qui sera notre chouchou ?Début du jeu à 20h pétante !Pensez à réserver votre table pour être sûr d’avoir de la place !

Taproom Aerofab Nantes 44200

07 82 28 34 43



