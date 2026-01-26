Qui s’interesse aux zones humides ?

Rue du Moulin Chalot Averdon Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07

A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, le département invitent de nombreux partenaires à dévoiler leurs métiers pour préserver ses milieux naturels. Ateliers, jeux, et visites de sites sous réservation

A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, le département invitent de nombreux partenaires à dévoiler leurs métiers pour préserver ses milieux naturels. .

Rue du Moulin Chalot Averdon 41330 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire environnement@departement41.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark World Wetlands Day, the département is inviting a number of partners to unveil their work in preserving its natural environments. Workshops, games and site visits available on reservation

L’événement Qui s’interesse aux zones humides ? Averdon a été mis à jour le 2026-01-26 par Conseil Départemental 41