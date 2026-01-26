Qui s’interesse aux zones humides ? Averdon
Qui s’interesse aux zones humides ? Averdon samedi 7 février 2026.
Qui s’interesse aux zones humides ?
Rue du Moulin Chalot Averdon Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 17:30:00
Date(s) :
2026-02-07
A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, le département invitent de nombreux partenaires à dévoiler leurs métiers pour préserver ses milieux naturels. Ateliers, jeux, et visites de sites sous réservation
A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, le département invitent de nombreux partenaires à dévoiler leurs métiers pour préserver ses milieux naturels. .
Rue du Moulin Chalot Averdon 41330 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire environnement@departement41.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark World Wetlands Day, the département is inviting a number of partners to unveil their work in preserving its natural environments. Workshops, games and site visits available on reservation
L’événement Qui s’interesse aux zones humides ? Averdon a été mis à jour le 2026-01-26 par Conseil Départemental 41