QUI SOM?, BARO D’EVEL Théâtre National de Bretagne Rennes 5 – 13 mars Ille-et-Vilaine

Qui sommes-nous ? Tandis que notre monde semble perdre son humanité, la joyeuse bande de comédien·nes, danseurs, danseuses musicien·nes, acrobates, clowns et céramistes de Baro d’evel explore avec grâce, inventivité et humour des tentatives de réponses.

Plongez dans l’univers envoûtant de Qui som?, un monde en soi, en perpétuelle transformation, où la matière, terre, céramique, plastique, devient un partenaire de jeu à part entière. En un clin d’oeil, Baro d’evel enveloppe les spectateurs et spectatrices en libérant une incroyable énergie vitale, une explosion de couleurs et de formes. En nous montrant un monde en rébellion contre le désespoir et le renoncement, ils nous plongent au coeur d’une formidable réflexion poétique sur la nature humaine et transforment la joie en résistance. Un voyage qui défie avec allégresse les frontières des genres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-05T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-13T21:45:00.000+01:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/qui-som

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



