QUI SOM? Montpellier

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 32 – 32 – 45 EUR

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-04

Premier volet d’un triptyque, où la céramique est tout à la fois la matière et le geste d’une enquête sur nos mondes en train de se faire, un voyage parmi nos manières de croire et de faire ensemble

Premier volet d’un triptyque, où la céramique est tout à la fois la matière et le geste d’une enquête sur nos mondes en train de se faire, un voyage parmi nos manières de croire et de faire ensemble, Qui som? fait un pari celui que le rêve est une puissance exploratoire et transformatrice, une force imaginaire qui déborde chacun·e pour le relier à d’autres présences, une manière de s’orienter dans des voyages obscurs, dans des pays secrets. Cela se débat. Cela se vit. Dans la couleur. Dans l’argile. Dans le plastique. Entre les rebuts et l’éternité.

Nos mondes intérieurs, nos territoires intimes sont le terreau des paysages sociaux à venir. Alors si la suite est déjà là, à l’intérieur de nos corps, qu’elle est déjà en train de se fabriquer en nous, nous cherchons à mettre en lumière ce qui maintient la joie, le désir, ce qui résiste chante et danse en nous pour toujours, pour se donner le courage de se voir et de ne pas oublier le pire.

Barbara Métais Chastanier et Camille Decourtye pour Baro d’evel

À partir de 8 ans

Durée 2h15

Horaires

01/04/2026 20:00

02/04/2026 20:00

03/04/2026 20:00

04/04/2026 19:00 .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

The first part of a triptych, in which ceramics are both the material and the gesture of an investigation into our worlds in the making, a journey through our ways of believing and doing together

