Qui sommes nous-je ? Cirque.

25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Les toutes dernières aventures de Lola et Gaston dans un spectacle autour des Arts du Cirque, le choix délibéré d’un humour qui entretient un rire franc en évitant délicatement une dérision dévalorisante.

Les toutes dernières aventures de Lola et Gaston … Spectacle Circopoéticoclownesque destiné à des publics, qui se veut généreux et drôle, mettant en scène Lola et Gaston, joyeux duo qui pendant 40 minutes va se retrouver dans des situations ubuesques et déjantées, laissant la part belle tant à l’absurde qu’au concret, en conflit direct entre l’un et l’autre, offrant des palettes de jeux à moult propositions…

Autour des Arts du Cirque, le choix délibéré d’un humour qui entretient un rire franc en évitant délicatement une dérision dévalorisante. .

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 27 85

English :

The latest adventures of Lola and Gaston in a show based on the circus arts, with a deliberate choice of humor that keeps the laughter coming while delicately avoiding demeaning derision.

L’événement Qui sommes nous-je ? Cirque. Courtenay a été mis à jour le 2026-01-31 par OT 3CBO