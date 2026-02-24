Qui sont les amphibiens ?

Brieuil-sur-Chizé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Dans le cadre du projet Natura 2000 du massif forestier de Chizé-Aulnay, venez découvrir le monde des amphibiens et leurs caractéristiques. Inscription obligatoire.

RDV à 19h à Brieuil-sur-Chizé (détails fournis lors de l’inscription). .

Brieuil-sur-Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 67 71 60 christophe.blouin@dsne.org

