Qui sont tes ancêtres ? Archives départementales de la Haute-Savoie Annecy

Qui sont tes ancêtres ? 20 et 21 septembre Archives départementales de la Haute-Savoie Haute-Savoie

Dès 8 ans. Groupe limité à 12 personnes.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Enfants et adultes découvrent des pistes de recherches, conseils et astuces pour se lancer dans cette grande aventure de la généalogie.

Durée : 60 minutes.

Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 20 80 http://www.archives.hautesavoie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 33 20 80 »}] Placées sous l’autorité du Président du Conseil départemental depuis la décentralisation de 1986, les Archives départementales de Haute-Savoie ont pour mission de collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser les archives. En bus : depuis la gare, ligne 4 direction Campus arrêt Plaine-Novel. En voiture : l’entrée du parking se trouve rue de l’école normale.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Arch.dép.Haute-Savoie