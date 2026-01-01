Qui suis-je ? Dans l’ombre des héros Médiathèque Aragon Le Mans

Qui suis-je ? Dans l’ombre des héros

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 20:30:00

2026-01-24

Jeu autonome

À qui appartiennent les silhouettes exposées dans l’espace bandes dessinées ? Testez vos connaissances en retrouvant le nom du héros ou de la série.

17h à 20h30 Aragon

Ados-adultes .

English :

Stand-alone game

