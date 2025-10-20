Qui suis-je ? Rue du Château Pau

Qui suis-je ? Rue du Château Pau lundi 20 octobre 2025.

Qui suis-je ?

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Parcours dans les collections permanentes avec de grandes carte pour indices pour les 3 à 5 ans

Grâce aux indices, recherche un roi, une princesse, des animaux et bien d’autres surprises !!!

Un cherche et trouve grandeur nature… à petits pas ! .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 3 35 59 82 38 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

