Qui suis-je ? Rue du Château Pau

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Parcours dans les collections permanentes avec de grandes carte pour indices Pour les 3 à 5 ans
Grâce aux indices, recherche un roi, une princesse, des animaux et bien d’autres surprises !!!
Un cherche et trouve grandeur nature… à petits pas ! .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
