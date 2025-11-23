Qui va là ? ou le lundi je mendie Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 20:00 – 21:00

Gratuit : non 10,95 € / 16,50 € 10,95 € réduit / 16,50 € Réservations :laruchenantes.fr/programmation09 84 68 61 18 (La Ruche) Tout public

Pièce d’Emmanuel Darley Une rencontre humaine, sensible et inattendue. Un homme surgit, un sac à la main, des cendres dans la tête. Il parle, se raconte, se débat avec le monde. C’est Alexandre — drôle, touchant, un peu paumé mais plein de vie. Dans ce monologue à la fois pudique, bouleversant et lumineux, il nous embarque dans son univers fait d’humour, de fragilité et d’une humanité désarmante. Un face-à-face vibrant, tendre et percutant, où la solitude devient poésie et l’invisible prend corps. Spectacle phénomène depuis six ans, salué par la presse, joué trois fois au Festival d’Avignon et en tournée dans toute la France, Qui va là ? est une expérience de théâtre étonnante, rare et profondément humaine. On en ressort ému… et un peu différent. Mise en scène et interprétation : Thierry de Pina Durée : 1h Tout public à partir de 12 ans Représentations vendredi 30 et samedi 31 janvier 2026 à 20h Cycle hommage à Emmanuel Darley (Pour chaque billet acheté, 1 € sera reversé aux associations Les Restos du Coeur, LGBTQIA+…

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

09 84 68 61 18 http://www.laruchenantes.fr contact@laruchenantes.fr