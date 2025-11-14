Qui va nous nourrir ? Étival-lès-le-Mans

Qui va nous nourrir ?

Salle Polyvalente Étival-lès-le-Mans Sarthe

Début : 2025-11-14 14:00:00

fin : 2025-11-14 17:00:00

2025-11-14

La CIAP 72 organise un Forum

Cette rencontre débutera par une conférence d’Amélie Poinssot (Journaliste à Médiapart et Autrice) sur l’urgence écologique et le renouveau paysan. Elle sera suivie d’une intervention de Terre de Liens sur la thématique nourrir et préverser nos territoires agissons sur le foncier agricole . .

Salle Polyvalente Étival-lès-le-Mans 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 94 80 80 laurine.girault@paysvalleedelasarthe.fr

