Qui veut gagner des millions ? Espace Culturel du Pays de Nay Nay
Qui veut gagner des millions ? Espace Culturel du Pays de Nay Nay samedi 28 février 2026.
Qui veut gagner des millions ?
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Serez-vous capable de répondre aux 15 questions de ce jeu mythique et peut être atteindre le million ?
Venez tester vos connaissances et culture générale sur le plus célèbre des jeux télévisés. .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Qui veut gagner des millions ? Nay a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay