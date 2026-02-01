Qui veut gagner des millions ? Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Qui veut gagner des millions ?

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Serez-vous capable de répondre aux 15 questions de ce jeu mythique et peut être atteindre le million ?

Venez tester vos connaissances et culture générale sur le plus célèbre des jeux télévisés. .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Qui veut gagner des millions ? Nay a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay