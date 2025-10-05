Qui veut la peau du magicien ? La Forgerie, Wassy Wassy

Qui veut la peau du magicien ? Dimanche 5 octobre, 16h00 La Forgerie, Wassy Haute-Marne

De 2 € à 5 €

Début : 2025-10-05T16:00:00 – 2025-10-05T17:15:00

Fin : 2025-10-05T16:00:00 – 2025-10-05T17:15:00

Une comédie familiale magique à partir de 4 ans, écrite et interprétée par Sébastien Mossière. Dans une école de sorcellerie, un terrible spectre transforme les professeurs en statues de pierre. Seul reste un remplaçant maladroit et mystérieux, qui devra résoudre l’énigme avec l’aide du public. Un spectacle truffé de magie, de surprises et de fous rires, avec de la grande illusion, des gags, et une ambiance chaleureuse.

Durée : 1h15

Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l'instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d'abriter également les jeux sportifs ou l'éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d'un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d'être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

