QUI VEUT LA PEAU DU MAGICIEN – LA PYRAMIDE Bagnols Sur Ceze

QUI VEUT LA PEAU DU MAGICIEN Début : 2025-12-21 à 16:00. Tarif : – euros.

QUI VEUT LA PEAU DU MAGICIEN ? SÉBASTIEN MOSSIÈRE Toutes les nuits, un terrible spectre hante les couloirs du château. Tous les professeurs de l’école de sorcellerie ont déjà subi son sort : transformés en statue de pierre. Tous ? Non, car il reste un professeur remplaçant qui doit à la fois protéger les élèves et résoudre ce mystère. Problème : personne ne l’a jamais vu enseigner, ni faire de la magie. Bref, il n’est pas notre meilleur espoir, mais il est le seul. Il va avoir besoin d’un coup de main !Un spectacle entre frissons et fous rires, truffé de surprises, avec la participation du public. De la grande illusion et des bourdes évidemment ! Un spectacle pour toute la famille ! « À grand renfort de gags, il crée une ambiance ultra chaleureuse ! Harry Potter c’est lui ! » Télérama.De et avec : Sébastien Mossière / Lumières : Athime Barlet / Scénographie : Sarah Bazennerye / Production et diffusion : Théâtre des BélierTHÉÂTRE DES BÉLIERS PARISIENS

LA PYRAMIDE RUE RACINE 30200 Bagnols Sur Ceze 30