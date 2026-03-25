Qui Veut Pister Paris : vivez une enquête grandeur nature dans les rues de la capitale Qui Veut Pister Paris 28 mars – 29 novembre

Et si vous redécouvriez Paris autrement ? Avec Qui Veut Pister Paris, la capitale devient un véritable terrain de jeu où énigmes, enquête et aventure se mêlent pour une expérience unique.

**Un concept original pour explorer Paris autrement**

Avec Qui Veut Pister Paris, vous ne vous contentez pas de visiter… vous menez l’enquête.

En équipe, vous parcourez la ville munis d’une mallette d’enquêteur, remplie d’indices et d’accessoires. Votre objectif ? Résoudre une affaire en suivant un parcours jalonné d’énigmes, tout en découvrant des lieux emblématiques… et des coins plus secrets.

Observation, logique, communication : toutes vos compétences seront utiles pour avancer dans le jeu.

Le tout dans une ambiance conviviale, dynamique et accessible à tous, que ce soit entre amis, en famille ou même entre collègues.

**Des jeux variés et des scénarios immersifs**

Plusieurs jeux de piste sont proposés à Paris, chacun avec son univers et son enquête :

* Le Revers de la Médaille (enquête au sein du Quartier Latin)

* Enquête Sous Couvert (enquêtez en plein cœur des Passages Couverts de Paris)

* Mystère à Montmartre

* Et bien d’autres scénarios à découvrir

Chaque parcours vous plonge dans une histoire différente, avec des énigmes uniques et un décor grandeur nature au cœur de Paris.

Et surtout : les scénarios évoluent régulièrement selon les dates, ce qui permet de vivre une expérience différente à chaque participation !

Des jeux tous les week-ends

Bonne nouvelle : vous pouvez facilement tenter l’expérience !

**Tous les samedis et dimanches**

**Départs à 14h30 et/ou 15h00**

Les jeux sont accessibles sur réservation et vous permettent de profiter d’une activité originale pour votre week-end, que vous soyez parisien ou de passage.

**Pourquoi tenter l’expérience ?**

* Participer à Qui Veut Pister Paris, c’est :

* Découvrir Paris de façon ludique

* Partager un moment convivial en équipe

* Stimuler sa logique et son sens de l’observation

* Vivre une aventure pleine de surprises et de fun

Le tout dans un format accessible, en plein air, qui combine culture, jeu et challenge.

Prêt à pister Paris ?

Que vous soyez amateur d’énigmes, passionné d’histoire ou simplement à la recherche d’une idée de sortie originale, Qui Veut Pister Paris vous promet une expérience inoubliable.

Réservez votre enquête et plongez dans une aventure où chaque rue cache un indice… et chaque détail peut faire la différence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-29T17:00:00.000+01:00

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https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/ lola@quiveutpisterparis.com +33638589051

Qui Veut Pister 20 passage saint sébastien Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris



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