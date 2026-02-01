Qui veut une crêpe ?

Saint-Jean-d’Arves Saint-Jean-d’Arves Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 08:45:00

fin : 2026-02-02 14:30:00

Date(s) :

2026-02-02

Un cuisinier farceur et une crêpe géante viennent à votre rencontre sur les pistes. Ne les manquez pas ils glissent, ils plaisantent, et surtout… ils régalent !

Saint-Jean-d’Arves Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

English : Who wants a pancake?

A joker cook and a giant pancake come to meet you on the slopes!

Don’t miss them: they slide, they joke around, and above all… they treat you to delicious food!

