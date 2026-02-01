Qui veut une crêpe ? Saint-Jean-d’Arves
Qui veut une crêpe ? Saint-Jean-d’Arves lundi 2 février 2026.
Qui veut une crêpe ?
Saint-Jean-d’Arves Saint-Jean-d’Arves Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 08:45:00
fin : 2026-02-02 14:30:00
Date(s) :
2026-02-02
Un cuisinier farceur et une crêpe géante viennent à votre rencontre sur les pistes. Ne les manquez pas ils glissent, ils plaisantent, et surtout… ils régalent !
.
Saint-Jean-d’Arves Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Who wants a pancake?
A joker cook and a giant pancake come to meet you on the slopes!
Don’t miss them: they slide, they joke around, and above all… they treat you to delicious food!
L’événement Qui veut une crêpe ? Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves