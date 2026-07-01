Qui vit dans le bâti ?, Rivarennes, Rivarennes

Informations pratiques

Qui vit dans le bâti ? Samedi 4 juillet, 09h30 Rivarennes Indre-et-Loire

Sur inscription, tarif adulte 5€, tarif enfant (sortie accessible à partir de 7 ans, mineurs accompagnés d’un adulte) 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Savez-vous que de nombreux oiseaux vivent avec nous dans les maisons ? Hirondelles, martinets, Rougequeue-noir… Venez découvrir ces animaux dont on parle peu, avec la LPO. Lieu de RDV transmis lors de la réservation.

Rivarennes Rivarennes Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/qui-vit-dans-le-bati »}]

Savez-vous que de nombreux oiseaux vivent avec nous dans les maisons ? Hirondelles, martinets, Rougequeue-noir… Venez découvrir ces animaux dont on parle peu, avec la LPO.

LPO Centre-Val de Loire