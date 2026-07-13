Quiers prend l’air au jardin Quiers-sur-Bezonde
samedi 29 août 2026 · Quiers-sur-Bezonde
Informations pratiques
Quiers-sur-Bezonde
Quiers prend l’air au jardin
300 Rue de la Mairie Quiers-sur-Bezonde Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Quiers prend l’air au jardin
Quiers prend l’air au jardin. A 15h Quizz du Conseil Municiapl jeune. A 16h, balade plantes sauvages et préparation culinaires , à 17h30 spectacle J’ai descendu dans mon jardin et de 18h30 à 20h30 DJ Djé . Food truck buvette. .
300 Rue de la Mairie Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 58 mairie@quiers-sur-bezonde.fr
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English :
Quiers takes the air in the garden
L’événement Quiers prend l’air au jardin Quiers-sur-Bezonde a été mis à jour le 2026-07-13 par OT GATINAIS SUD