Informations pratiques

Quiers-sur-Bezonde

Quiers prend l’air au jardin

300 Rue de la Mairie Quiers-sur-Bezonde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Quiers prend l’air au jardin

Quiers prend l’air au jardin. A 15h Quizz du Conseil Municiapl jeune. A 16h, balade plantes sauvages et préparation culinaires , à 17h30 spectacle J’ai descendu dans mon jardin et de 18h30 à 20h30 DJ Djé . Food truck buvette. .

300 Rue de la Mairie Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 58 mairie@quiers-sur-bezonde.fr

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English :

Quiers takes the air in the garden

L’événement Quiers prend l’air au jardin Quiers-sur-Bezonde a été mis à jour le 2026-07-13 par OT GATINAIS SUD