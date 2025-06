QU’IL FAIT BEAU, CELA VOUS SUFFIT – Gorges du Tarn Causses 17 juin 2025 07:00

Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Adulte

Début : 2025-06-17

fin : 2025-06-17

2025-06-17

L’Atelier théâtre adulte Mende de la Compagnie « Un, deux, trois…Soleils ! » vous présente son spectacle « Qu’il fait beau, cela vous suffit ». Il nous plonge dans le quotidien d’un système scolaire en ébullition à travers une galerie de personnages qui tentent de faire ensemble ce que le politique ne semble pas réussir à réparer. Dans ce contexte parfois violent, décalé et absurde, les personnages y apparaissent profondément humains.

Mise en scène de Carole Flamine et avec Camille, Rafaël, Arnaud, Henriette, Geneviève, Rogerio, Marion, Elise, Marielle, Emile, Stéphane, Seher. .

Salle des fêtes

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

English :

The show « Qu?il fait beau, cela vous suffit ». It plunges us into the day-to-day life of a school system in turmoil, through a gallery of characters who try to do together what politics can?t seem to fix. In this sometimes violent, offbeat and absurd context, the characters appear profoundly human.

German :

Das Stück « Qu?il fait beau, cela vous suffit » (Dass es schön ist, das genügt). Es führt uns in den Alltag eines Schulsystems, das in Aufruhr ist, durch eine Galerie von Figuren, die versuchen, gemeinsam das zu tun, was die Politik nicht zu reparieren vermag. In diesem manchmal gewalttätigen, schrägen und absurden Kontext erscheinen die Figuren zutiefst menschlich.

Italiano :

Lo spettacolo « Qu?il fait beau, cela vous suffit ». Ci immerge nella vita quotidiana di un sistema scolastico in subbuglio attraverso una galleria di personaggi che cercano di fare insieme ciò che la politica sembra non riuscire a risolvere. In questo contesto a volte violento, anticonformista e assurdo, i personaggi appaiono profondamente umani.

Espanol :

El espectáculo « Qu’il fait beau, cela vous suffit ». Nos sumerge en la vida cotidiana de un sistema escolar convulso a través de una galería de personajes que intentan hacer juntos lo que la política no parece poder arreglar. En este contexto a veces violento, atípico y absurdo, los personajes parecen profundamente humanos.

