Qu’il fait beau cela vous suffit Théâtre de la Maison du Peuple Millau

Qu’il fait beau cela vous suffit Théâtre de la Maison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau Aveyron

Une main tendue pour nous transporter dans l’intime, le sublime, les amours égarés, gâchés, le dramatique de la vie d’Emma Calvé (…) Un tableau de sensations, de passion. gillesbertrand-photography.com

Qu’il fait beau cela vous suffit

LES ENTICHÉ.E.

La mise en scène est impressionnante même les transitions sont chorégraphiées. C’est énergique, choral, immersif. Hors Scène

Aleksander est un adolescent en rupture, tiraillé entre son désir d’indépendance, sa langue maternelle qu’il rejette et sa rage envers les règles du collège. Violette, CPE fraîchement débarquée dans l’établissement, pense pouvoir résoudre les tensions par la discipline et la rigueur. Jean, l’expérimenté prof de physique-chimie, finit par craquer face à l’agression de trop. Julie, prof de français, invente toujours de nouvelles pédagogies pour transmettre, coûte que coûte…

Mélanie Charvy et Millie Duyé nous plongent dans le quotidien d’un système scolaire en ébullition, à travers une galerie de personnages qui tentent, ensemble, d’agir là où le politique échoue, de réparer ce qu’il ne semble pas vouloir réparer. Pour écrire cette fiction poétique et politique, drôle et dramatique tour à tour, les deux autrices et metteuses en scène ont collecté, durant deux ans, des témoignages au sein d’établissements scolaires classés en réseaux d’éducation prioritaire (REP).

Spectacle proposé en co-accueil avec l’ASSA-ATP

Autour du spectacle 19h30

Vente de gâteaux par les jeunes de la MJC de Millau. .

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr

