Qu’il pleuve ou qu’il neige Cinématographe (Le) Nantes

Qu’il pleuve ou qu’il neige Cinématographe (Le) Nantes dimanche 5 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-05 11:00 – 11:40

Gratuit : non Plein tarif 6€tarif réduit 4€ (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3€ (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche)

L’automne s’est installée sur les bords du ruisseau. Les animaux s’activent pour préparer la grande saison hivernale. Suivront les aventures d’un petit garçon et de son bonhomme de neige, d’un ours à la recherche de nourriture, de la petite taupe et de son parapluie puis des malicieux Gros-pois et Petit-point affrontant une tempête. Pour les héros et héroïnes de ces cinq histoires, la météo automnale ou hivernale est l’occasion de découvertes : jeux et rencontres peuvent aussi être au programme d’une fraîche journée.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com