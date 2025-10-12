QUILLES DE 8 Rue des Sports Grenade

Rue des Sports PLATEAU DU GYMNASE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Le SQSG (Sport Quilles Save & Garonne) vous invite à la finale du challenge « Segala Garonne 2025 » !

Près de 50 joueurs sont attendus sur les terrains de Grenade, pour disputer la dernière manche et attribuer le trophée.

Vous retrouverez sur place une buvette, et une solution de restauration.

Le repas du midi, avec un menu aveyronnais, est ouvert à tous, sur réservation. 0 .

Rue des Sports PLATEAU DU GYMNASE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie quillesdehuitgrenade@gmail.com

English :

The SQSG (Sport Quilles Save & Garonne) invites you to the final of the « Segala Garonne 2025 » challenge!

German :

SQSG (Sport Quilles Save & Garonne) lädt Sie zum Finale der Challenge « Segala Garonne 2025 » ein!

Italiano :

La SQSG (Sport Quilles Save & Garonne) vi invita alla finale della sfida « Segala Garonne 2025 »!

Espanol :

La SQSG (Sport Quilles Save & Garonne) le invita a la final del desafío « Segala Garonne 2025 »

