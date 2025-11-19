QUILLING Aspiran

QUILLING Aspiran mercredi 19 novembre 2025.

Place du Peyrou Aspiran Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-11-19
2025-11-19

Connaissez-vous le paper quilling , en français papier roulé ?
Avec des bandelettes de papier couleur, amusez-vous et créez des cartes ou des tableaux…
Les adultes aussi se prennent de passion pour s’approprier des modèles plus complexes et très décoratifs.

À partir de 6 ans.
Gratuit, sur inscription.   .

Place du Peyrou Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 50 11  bibliotheque-aspiran@orange.fr

English :

Have you ever heard of paper quilling?
Use strips of coloured paper to create cards or pictures?

German :

Kennen Sie « Paper Quilling », zu Deutsch « Papierrollen »?
Mit farbigen Papierstreifen können Sie Karten oder Bilder gestalten

Italiano :

Avete mai sentito parlare di paper quilling?
Usare strisce di carta colorata per creare biglietti o immagini?

Espanol :

¿Has oído hablar alguna vez del paper quilling?
¿Usar tiras de papel de colores para crear tarjetas o dibujos?

L’événement QUILLING Aspiran a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS