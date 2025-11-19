QUILLING Aspiran
QUILLING Aspiran mercredi 19 novembre 2025.
QUILLING
Place du Peyrou Aspiran Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Connaissez-vous le paper quilling , en français papier roulé ?
Avec des bandelettes de papier couleur, amusez-vous et créez des cartes ou des tableaux…
Connaissez-vous le paper quilling , en français papier roulé ?
Avec des bandelettes de papier couleur, amusez-vous et créez des cartes ou des tableaux…
Les adultes aussi se prennent de passion pour s’approprier des modèles plus complexes et très décoratifs.
À partir de 6 ans.
Gratuit, sur inscription. .
Place du Peyrou Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 50 11 bibliotheque-aspiran@orange.fr
English :
Have you ever heard of paper quilling?
Use strips of coloured paper to create cards or pictures?
German :
Kennen Sie « Paper Quilling », zu Deutsch « Papierrollen »?
Mit farbigen Papierstreifen können Sie Karten oder Bilder gestalten
Italiano :
Avete mai sentito parlare di paper quilling?
Usare strisce di carta colorata per creare biglietti o immagini?
Espanol :
¿Has oído hablar alguna vez del paper quilling?
¿Usar tiras de papel de colores para crear tarjetas o dibujos?
L’événement QUILLING Aspiran a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS