Quilling papier roulé MJC Héritan Mâcon samedi 15 novembre 2025.
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 17:30:00
2025-11-15
Le quilling, également appelé paperolle ou papier roulé est un art qui consiste à réaliser des décors confectionnés à l’aide d’étroites bandelettes de papiers, enroulées sur elles-même.
Prêts pour un atelier découverte ?
Animé par Laurence Bert-Marcaz. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
