Quimper Plein Cadre Maison du patrimoine – Quimper Quimper

Quimper Plein Cadre Maison du patrimoine – Quimper Quimper samedi 20 septembre 2025.

Quimper Plein Cadre Samedi 20 septembre, 15h00 Maison du patrimoine – Quimper Finistère

Durée : 2h30 – Rdv. Maison du patrimoine /

Prérequis : venir avec son smartphone bien rechargé, et autant que votre créativité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Quimper Plein Cadre

Masterclass Photo au smartphone

Samedi / 15h

Partez à la découverte du patrimoine architectural de Quimper à travers une masterclass inédite, mêlant visite guidée, échanges créatifs et initiation à la photographie d’architecture avec un smartphone. Apprenez à composer vos images, redresser les perspectives et sublimer vos clichés, en compagnie d’une guide-conférencière et de Pascal Léopold, photographe d’architecture.

—

Une expérience créative, ouverte à tous, sans pré-requis technique.

e-réservation*

Maison du patrimoine – Quimper 5 rue Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper Quimper 29000 Penvillers Finistère Bretagne 0298955248 https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper