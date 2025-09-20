Quimper Plein Cadre Maison du patrimoine – Quimper Quimper
Quimper Plein Cadre Samedi 20 septembre, 15h00 Maison du patrimoine – Quimper Finistère
Durée : 2h30 – Rdv. Maison du patrimoine /
Prérequis : venir avec son smartphone bien rechargé, et autant que votre créativité.
Masterclass Photo au smartphone
Samedi / 15h
Partez à la découverte du patrimoine architectural de Quimper à travers une masterclass inédite, mêlant visite guidée, échanges créatifs et initiation à la photographie d’architecture avec un smartphone. Apprenez à composer vos images, redresser les perspectives et sublimer vos clichés, en compagnie d’une guide-conférencière et de Pascal Léopold, photographe d’architecture.
Une expérience créative, ouverte à tous, sans pré-requis technique.
Maison du patrimoine – Quimper 5 rue Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper Quimper 29000 Penvillers Finistère Bretagne 0298955248
