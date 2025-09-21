Quimper Trait Pour Trait Eglise Notre-Dame de Locmaria Quimper

Quimper Trait Pour Trait Dimanche 21 septembre, 14h30 Eglise Notre-Dame de Locmaria Finistère

Durée : 3h / à partir de 14 ans – Rdv. Église de Locmaria /

Matériel intégralement fourni. Une parenthèse créative et accessible à tous : débutants bienvenus !

Masterclass en dessin d’architecture

Dimanche / 14h30

Une expérience créative, ouverte à tous, sans connaissance technique prélable. Explorez le patrimoine architectural de Locmaria, crayon en main lors d’une masterclass, mêlant visite guidée, croquis sur le vif et conseils en dessin d’observation. Guidés par la cheffe de projet Ville d’art et d’histoire et de Nolwenn Pronost, illustratrice d’architecture, vous apprendrez à observer le bâti autrement, à croquer les façades, saisir les perspectives et vous exprimer par le trait tout en vous imprégnant des lieux.

Après la promenade, la séance se prolonge dans une salle du prieuré où vous approfondirez vos croquis, bénéficierez de conseils personnalisés et explorerez des techniques simples pour mettre en valeur les lignes et les ombres de votre sujet.

Eglise Notre-Dame de Locmaria Place Bérardier, 29000, Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-de-locmaria-a-quimper L'église de Locmaria forme avec son cloître et le prieuré un ensemble patrimonial remarquable au sein du quartier originel de Quimper.

L’église date du 11e siècle, tandis que le prieuré est du 17e siècle, et le cloître de 1670. Les restes de ce cloître s’étendent du bras sud du transept au mur de clôture de la cour Est et présentent des restes d’arcatures. L’église est à peu près tout ce qui reste de l’abbaye fondée au 11e siècle et qui comprenait un monastère d’hommes et un de femmes. En 1132, elle devint prieuré de Saint-Sulpice, de Rennes, et le demeura jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Le couvent d’hommes a disparu depuis le 14e siècle. Place Bérardier

Journées européennes du patrimoine 2025

Nolwenn Pronost