Qu’importe le flocon troupe Thalie St Martin du Bois

Saint-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-27 2026-03-28

Théâtre par la Cie Thalie à St Martin du Bois, en mars 2026

la Cie Thalie sera sur les planches ! Représentations de la pièce Qu’importe le flocon d’Anny Lescalier. Mise en scène Nadine Buffard .

Saint-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 08 33 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater by Cie Thalie in St Martin du Bois, March 2026

L’événement Qu’importe le flocon troupe Thalie St Martin du Bois Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme Anjou bleu