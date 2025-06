« Quincaillerie Parpassenton » Compagnie du Deuxième ouvrage du simserhof Siersthal 12 juillet 2025 21:00

entrée libre

Début : 2025-07-12T21:00:00 – 2025-07-12T22:00:00

Tout est à vendre à La Quincaillerie Parpassanton ! Depuis 1936, les frères et la sœur Parpassanton sont au service du partant et de la partante. Aujourd’hui encore, leurs produits continuent de faire le tour du monde et l’on fait le tour du monde avec les produits Parpassanton : Canipause, Propshoes, CCC, Coquetier japonais, … Autant d’objets pratiques, esthétiques et uniques !

ouvrage du simserhof Siersthal Siersthal 57410 Moselle Grand Est

Spectacle organisé dans le cadre du festival « Il été une fois » présenté par la Compagnie du Deuxième et est intitulé « La Quincaillerie Parpassenton » Il été une fois halle verriere