Quine à Balaguier-d’Olt

Saint-Pierre-Toirac Lot

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

L’association pour la conservation du patrimoine de Saint Pierre Toirac organise un quine solidaire au profit de la restauration du clocher de l’église. De nombreux lots sont à gagner, dont une machine à café, un aspirateur et d’autres surprises.

Ambiance conviviale avec buvette sur place.

rendez vous à la salle des fêtes de Balaguier-d’Olt .

Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 6 30 20 13 89

English :

The association pour la conservation du patrimoine de Saint Pierre Toirac is organizing a quine in aid of the restoration of the church tower. Many prizes are up for grabs, including a coffee machine, vacuum cleaner and other surprises.

