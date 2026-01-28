Quine à Corn Corn

Quine à Corn

Quine organisé par l’Association des Parents d’Élèves de l’école de Livernon avec de nombreux lots à gagner. Une quine spéciale enfants est également proposée.

Salle des fêtes Corn 46100 Lot Occitanie +33 6 13 34 75 97

English :

Quine organized by the Association des Parents d?Élèves de l?école de Livernon with many prizes to be won

