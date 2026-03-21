Quine à Cuzac Salle des fêtes Cuzac
Quine à Cuzac Salle des fêtes Cuzac dimanche 12 avril 2026.
Quine à Cuzac
Salle des fêtes 2, place de la liberté Cuzac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Quine organisé par l'association Zambra'Zic.
Quine organisé par l'association Zambra'Zic.
.
Salle des fêtes 2, place de la liberté Cuzac 46270 Lot Occitanie zambrazic@gmail.Com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Quine organized by the association Zambra'Zic.
L’événement Quine à Cuzac Cuzac a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Figeac