Quine à Cuzac Salle des fêtes Cuzac

Quine à Cuzac

Salle des fêtes 2, place de la liberté Cuzac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Quine organisé par l'association Zambra'Zic.

Quine organisé par l'association Zambra'Zic.

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Salle des fêtes 2, place de la liberté Cuzac 46270 Lot Occitanie zambrazic@gmail.Com

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English :

Quine organized by the association Zambra'Zic.

L’événement Quine à Cuzac Cuzac a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Figeac