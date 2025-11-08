Quine à Gréalou

Salle des fêtes Gréalou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08 23:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Organisé par l’association des parents d’élèves de Gréalou, ce quine convivial propose plusieurs parties avec de nombreux lots à gagner dans une ambiance chaleureuse

Organisé par l’association des parents d’élèves de Gréalou, ce quine convivial propose plusieurs parties avec de nombreux lots à gagner dans une ambiance chaleureuse. L’événement est l’occasion de soutenir les activités scolaires tout en passant un agréable moment. .

Salle des fêtes Gréalou 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 26 90

English :

Organized by the Gréalou parents’ association, this friendly quine features several games with lots of prizes to be won in a warm and friendly atmosphere

German :

Organisiert von der Elternvereinigung von Gréalou, bietet dieses gesellige Quine mehrere Partien mit zahlreichen Gewinnen in einer gemütlichen Atmosphäre an

Italiano :

Organizzata dall’associazione dei genitori di Gréalou, questa amichevole quina propone diversi giochi con tanti premi in palio in un’atmosfera amichevole

Espanol :

Organizada por la asociación de padres Gréalou, esta quine amistosa propone varios juegos con muchos premios para ganar en un ambiente amistoso

L’événement Quine à Gréalou Gréalou a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Figeac