Quine à Gréalou Gréalou

samedi 8 novembre 2025
Début : 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08 23:30:00
2025-11-08
Organisé par l’association des parents d’élèves de Gréalou, ce quine convivial propose plusieurs parties avec de nombreux lots à gagner dans une ambiance chaleureuse. L’événement est l’occasion de soutenir les activités scolaires tout en passant un agréable moment. .
Salle des fêtes Gréalou 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 26 90
English :
Organized by the Gréalou parents’ association, this friendly quine features several games with lots of prizes to be won in a warm and friendly atmosphere
German :
Organisiert von der Elternvereinigung von Gréalou, bietet dieses gesellige Quine mehrere Partien mit zahlreichen Gewinnen in einer gemütlichen Atmosphäre an
Italiano :
Organizzata dall’associazione dei genitori di Gréalou, questa amichevole quina propone diversi giochi con tanti premi in palio in un’atmosfera amichevole
Espanol :
Organizada por la asociación de padres Gréalou, esta quine amistosa propone varios juegos con muchos premios para ganar en un ambiente amistoso
