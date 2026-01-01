Quine à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival
Quine à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival samedi 24 janvier 2026.
Quine à Lacapelle-Marival
Salle des Fêtes Lacapelle-Marival Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
L’association le Chat Pito (asso le moutier) vous convie à sa quine.
Nombreux lots à gagner, venez nombreux !
L’association le Chat Pito (asso le moutier) vous convie à sa quine.
Nombreux lots à gagner, venez nombreux ! .
Salle des Fêtes Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie ape.lacapellemarival46@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Chat Pito association (association le moutier) invites you to its quine.
Lots of prizes to be won, so come one, come all!
L’événement Quine à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Figeac