Quine à Lacapelle-Marival

Salle des Fêtes Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’association le Chat Pito (asso le moutier) vous convie à sa quine.

Nombreux lots à gagner, venez nombreux !

L’association le Chat Pito (asso le moutier) vous convie à sa quine.

Nombreux lots à gagner, venez nombreux ! .

Salle des Fêtes Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie ape.lacapellemarival46@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Chat Pito association (association le moutier) invites you to its quine.

Lots of prizes to be won, so come one, come all!

L’événement Quine à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Figeac