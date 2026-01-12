Quine à Saint Chamassy Salle des fêtes Saint-Chamassy
Quine à Saint Chamassy Salle des fêtes Saint-Chamassy samedi 17 janvier 2026.
Quine à Saint Chamassy
Salle des fêtes Place des Fêtes Saint-Chamassy Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
20h. Ouverture des portes 18. A gagner bons d’achat, bon d’essence, canard gras avec foie, corbeille de fruits… Quine enfant gratuite. Tombola. 1,50€ à 15€ (selon de nombre de cartons)
Organisée par le Comité des Fêtes de Saint Chamassy.
Ouverture des portes à 18h. Sans réservation.
A gagner
– Bons d’achat (15€, 25€, 50€, 150€)
– chocolats
– Galettes
– Bon d’essence
– Foie gras, magrets, confits
– Canard gras avec foie
– Coffrets gourmands
– Huitres
– Corbeille de fruits
A l’entracte quine enfant (ticket gratuit)
Super tombola
Buvette, sandwichs, crêpes. .
Salle des fêtes Place des Fêtes Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 71 90 82
English : Quine à Saint Chamassy
20h. Doors open 18. To be won: shopping vouchers, petrol vouchers, duck with foie gras, fruit basket… Free children’s quine. Tombola. 1.50? to 15? (depending on number of boxes)
L’événement Quine à Saint Chamassy Saint-Chamassy a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère