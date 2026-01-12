Quine à Saint Chamassy Salle des fêtes Saint-Chamassy

Quine à Saint Chamassy

Salle des fêtes Place des Fêtes Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

20h. Ouverture des portes 18. A gagner bons d’achat, bon d’essence, canard gras avec foie, corbeille de fruits… Quine enfant gratuite. Tombola. 1,50€ à 15€ (selon de nombre de cartons)

Organisée par le Comité des Fêtes de Saint Chamassy.

Ouverture des portes à 18h. Sans réservation.

A gagner

– Bons d’achat (15€, 25€, 50€, 150€)

– chocolats

– Galettes

– Bon d’essence

– Foie gras, magrets, confits

– Canard gras avec foie

– Coffrets gourmands

– Huitres

– Corbeille de fruits

A l’entracte quine enfant (ticket gratuit)

Super tombola

Buvette, sandwichs, crêpes. .

Salle des fêtes Place des Fêtes Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 71 90 82

English : Quine à Saint Chamassy

20h. Doors open 18. To be won: shopping vouchers, petrol vouchers, duck with foie gras, fruit basket… Free children’s quine. Tombola. 1.50? to 15? (depending on number of boxes)

