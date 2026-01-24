Quine APE St Felix Anglars-Saint-Félix

Quine APE

St Felix Route de la paperie Anglars-Saint-Félix Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

A 14h à la Salle des fêtes de Saint Felix. Ouverture des portes a 13h30, début de partie à 14h.

Quine organisé par l’APE d’Anglars Saint Félix avec de nombreux lots et une ambiance conviviale. Buvette sur place .

St Felix Route de la paperie Anglars-Saint-Félix 12390 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At 2pm at the Salle des fêtes in Saint Felix. Doors open at 1.30pm, game starts at 2pm.

L’événement Quine APE Anglars-Saint-Félix a été mis à jour le 2026-01-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)