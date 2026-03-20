Quine APE école du Viaur

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez nombreux tenter votre chance ! Bons d’achat, gâteaux à la broche, filets garnis, jambons, coffrets, appareils ménagers et autres… Et une partie spéciale enfant.

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La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie ape.lasalvetat@yahoo.fr

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English :

Come and try your luck! Vouchers, spit-roasted cakes, fillets, hams, gift sets, household appliances and more… And a special children’s section.

L’événement Quine APE école du Viaur La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)