Quine APE école du Viaur La Salvetat-Peyralès
Quine APE école du Viaur La Salvetat-Peyralès dimanche 12 avril 2026.
Quine APE école du Viaur
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez nombreux tenter votre chance ! Bons d’achat, gâteaux à la broche, filets garnis, jambons, coffrets, appareils ménagers et autres… Et une partie spéciale enfant.
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La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie ape.lasalvetat@yahoo.fr
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English :
Come and try your luck! Vouchers, spit-roasted cakes, fillets, hams, gift sets, household appliances and more… And a special children’s section.
L’événement Quine APE école du Viaur La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)