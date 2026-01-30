Quine APE Ecole Sainte Procule Bourran Rodez
Quine APE Ecole Sainte Procule Bourran Rodez dimanche 8 février 2026.
Quine APE Ecole Sainte Procule
Bourran Avenue de saint Pierre Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
4 Cartons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
L’école sainte Procule de Rodez organise son traditionnel quine à la salle des fêtes de Rodez le dimanche 8 février 2026.
Quine adultes et quine enfants, de nombreux lots à gagner Nintendo Switch, vol en tandem, appareils éléctroménagers, repas en restaurants, nuits en hôtel, paniers garnis…
Règlement en espèces et CB. 15 .
Bourran Avenue de saint Pierre Rodez 12000 Aveyron Occitanie steprocule.rodez@apel12.fr
English :
The Sainte Procule school in Rodez is organizing its traditional quine at the salle des fêtes in Rodez on Sunday February 8, 2026.
L’événement Quine APE Ecole Sainte Procule Rodez a été mis à jour le 2026-01-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)