Quine APE Escandolières Goutrens Goutrens

Goutrens Aveyron

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

A 20h à la salle des fêtes de Goutrens.

Organisé par l’APE Escandolières Goutrens. .

Goutrens 12390 Aveyron Occitanie apeescandolieresgoutrens12@gmail.com

English :

8pm at Goutrens village hall.

German :

Um 20 Uhr im Festsaal von Goutrens.

Italiano :

Alle 20.00 presso la sala del villaggio di Goutrens.

Espanol :

A las 20.00 horas, en la sala de fiestas de Goutrens.

