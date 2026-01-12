Quine APE Pierre Loubière Olemps
Quine APE Pierre Loubière Olemps samedi 17 janvier 2026.
Quine APE Pierre Loubière
8 Place de la Fontaine Olemps Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Le carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Samedi 17 janvier Quine organisé par l’APE de l’école Pierre Loubière Espace Georges Bru à Olemps Ouverture des portes 19h45. Début du quine 20h30.
1 carton 5€ 3 cartons 10€ 7 cartons 20€
GROS LOTS ADULTES ET ENFANTS de nombreux autres lots à gagner !
Nuit insolite, entrées gratuites dans des parcs animaliers et parcs aventure, entrées salle de sport, bons d’achats, paniers garnis, bouteilles de vin, quine à la saucisse en rafale, bons bien-être et coiffure, … 5 .
8 Place de la Fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday January 17 Quine organized by the APE of the Pierre Loubière school Espace Georges Bru in Olemps Doors open at 7:45pm. Quine begins at 8:30pm.
L’événement Quine APE Pierre Loubière Olemps a été mis à jour le 2026-01-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)