Quine APE Pierre Loubière

8 Place de la Fontaine Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Samedi 17 janvier Quine organisé par l’APE de l’école Pierre Loubière Espace Georges Bru à Olemps Ouverture des portes 19h45. Début du quine 20h30.

1 carton 5€ 3 cartons 10€ 7 cartons 20€

GROS LOTS ADULTES ET ENFANTS de nombreux autres lots à gagner !

Nuit insolite, entrées gratuites dans des parcs animaliers et parcs aventure, entrées salle de sport, bons d’achats, paniers garnis, bouteilles de vin, quine à la saucisse en rafale, bons bien-être et coiffure, … 5 .

8 Place de la Fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday January 17 Quine organized by the APE of the Pierre Loubière school Espace Georges Bru in Olemps Doors open at 7:45pm. Quine begins at 8:30pm.

L’événement Quine APE Pierre Loubière Olemps a été mis à jour le 2026-01-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)