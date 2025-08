Quine aux chandelles Sauveterre-de-Rouergue

Quine aux chandelles Sauveterre-de-Rouergue mardi 12 août 2025.

Quine aux chandelles

Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Début : Mardi 2025-08-12

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Un quine pas comme les autres

De nombreux lots de produits artisanaux locaux seront à gagner pour les plus chanceu·ses·x !

Au début du quine, une partie est réservée aux enfants ; elle est gratuite. Comme d’habitude de nombreux lots offerts par les artisans et commerçants de Sauveterre pourront être gagnés au cours de cette soirée sous les étoiles .

En cas d’intempéries, le quine se fera à la salle des fêtes.

Organisé par Sauveterre Initiatives. .

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie sauveterre.initiatives@gmail.com

